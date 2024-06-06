Деку хочет подписать в «Барселону» полузащитника из АПЛ

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку хочет пригласить в команду полузащитника из Английской премьер-лиги. Если верить изданию Sport, специалисту очень нравится Амаду Онана из «Эвертона».

В то же время источник сообщает, что трансфер считается практически невозможным из-за больших требований «Эвертона» по сумме компенсации. «Барселона» испытывает финансовые проблемы и не может себе позволить заплатить в районе 60-70 миллионов евро.

Отметим, что Онана также связан с такими клубами, как лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария». 22-летний бельгиец провёл уже два сезона в АПЛ после перехода из «Лилля» в 2022 году.