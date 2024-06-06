Лукаку признался, что был близок к переезду в Саудовскую Аравию

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку признался, что год назад был близок к переезду в Саудовскую Аравию. В конечном итоге бельгиец отказался от этой идеи и перешёл на правах аренды в «Рому».

«В прошлом году ситуация была действительно серьёзной. Я менял мнение практически каждые два дня. Сперва я говорил себе, что поеду, а затем отказывался. Честно говоря, я был немного напуган», – цитирует Лукаку журналист Кристоф Террёр в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Лукаку может воссоединиться со своим бывшим тренером Антонио Конте в «Наполи». В минувшем розыгрыше Серии А 31-летний Ромелу отметился 13 голами и 3 ассистами.