Санчо останется в «Боруссии» Дортмунд только при одном условии

Дортмундская «Боруссия» по-прежнему хочет сохранить в своём составе вингера Джедона Санчо, который выступал за команду во второй половине сезона на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail, «шмели» будут пытаться оформить трансфер игрока только в том случае, если «Манчестер Юнайтед» вновь сделает его доступным для аренды. Пока не исключается вариант, при котором Джедон останется на «Олд Траффорд» в следующем сезоне.

24-летний Санчо в минувшем розыгрыше Бундеслиги успел провести 14 матчей, где записал на свой актив по два гола и результативных передач. Контракт англичанина с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2026 года.