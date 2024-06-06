«Барселона» может купить полузащитника «Лестера»

Каталонская «Барселона» в летнее трансферное окно может пополнить свои ряды полузащитником «Лестера». По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» заинтересованы в приглашении Уилфреда Ндиди, у которого в июле истекает контракт.

Как сообщает источник, главному тренеру «сине-гранатовых» Хансу-Дитеру Флику нравится кандидатура нигерийца, но Уилфред пока не является приоритетным кандидатом. В списке желаний выше находятся другие опорные полузащитники.

Напомним, Ндиди можно подписать на правах свободного агента, что будет выгодно для «Барселоны», которая испытывает финансовые проблемы. 27-летний Уилфред в прошлом сезоне отметился 4 голами и 5 ассистами в Чемпионшипе.