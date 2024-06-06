Альварес может сменить «Манчестер Сити» на другой клуб АПЛ

Форвард сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может трудоустроиться в другом топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом посредством социальных сетей информирует инсайдер Уриэль Югта.

Как стало известно журналисту, заполучить аргентинского нападающего в свои ряды хочет лондонский «Челси». Сам Альварес хочет перейти в команду, где будет основным футболистом. Чемпиона мира не устраивает количество игрового времени в коллективе Хосепа Гвардиолы.

В прошлом сезоне Хулиан поучаствовал в 54 поединках «горожан». Нападающий записал на свой счет 19 забитых мячей и 13 результативных передач.