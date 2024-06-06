Бартон рассказал, где будет играть Винисиус после перехода Мбаппе в «Реал»

Бывший футболист «Манчестер Сити» Джо Бартон отреагировал на переход французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Он предположил, как после этого трансфера «сливочные» будут действовать в атаке.

«Думаю, Мбаппе будет играть на острие. Родриго и Винисиус уйдут на фланги. Беллингем и Камавинга опустятся ближе к центру поля», - поделился мнением Бартон в подкасте Common Sense.

Напомним, что Мбаппе перешел в «королевский» клуб на правах свободного агента. 25-летний форвард заключил со «сливочными» пятилетнее трудовое соглашение.

В минувшем сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.