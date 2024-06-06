Бартон назвал футболиста «Реала», который выиграет «Золотой мяч»

Бывший английский футболист Джо Бартон, поигравший за «Манчестер Сити», высказался о том, кто выиграет «Золотой мяч» в 2024 году.

«Беллингем не показал высокого уровня в финале Лиги чемпионов. Джуд выглядел на поле довольно скромно. «Золотой мяч» должен получить тот, кто забил в прошедшем финале. Прямо сейчас я бы сделал выбор в пользу Винисиуса. Он способен становиться лучше и лучше. Его расцвет еще впереди», - передает слова Бартона Common Sense.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Винисиус принял участие в 26 встречах, записав на свой счет 15 забитых мячей и пять голевых передач.