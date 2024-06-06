«Манчестер Юнайтед» выбрал нового защитника - известно имя

Защитник сборной Венгрии и «Борнмута» Милош Керкез может перейти в топовый английский клуб. Речь идет о «Манчестер Юнайтед».

Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, в летнее трансферное окно руководство «красных дьяволов» предпримет попытку заполучить 20-летнего исполнителя. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, рыночная стоимость левого латераля составляет 20 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги Милош принял участие в 28 поединках. Защитник сделал одну голевую передачу, получил четыре желтые карточки и один раз был удален.