Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Челси» рассказал, как сделать из Мудрика классного футболиста

06 Июня 2024 • 07:28 Комментировать

Экс-игрок лондонского «Челси» Джон Оби Микель высказался об украинском полузащитнике «пенсионеров» Михаиле Мудрике.

«Ему нужно подстричься и перестать делать тату. Этому парню нужно вправить мозги, если он это сделает, то станет классным футболистом. Темп, скорость, мощь, работа с мячом – это все у него уже есть», - высказался Оби Микель в эфире The Obi One Podcast.

В минувшем сезоне Мудрик принял участие в 41 поединке лондонского топ-клуба, отметившись семью забитыми мячами и двумя результативными передачам. Трудовое соглашение украинца с «синими» рассчитано до середины 2031 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 2
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Джон Оби Микель Михаил Мудрик ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Неймар назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч» Назван главный претендент на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов, шансы Месси выросли Командир самолёта сделал объявление о Лунине во время полёта Газзаев назвал тренера, которого надо было назначать ЦСКА вместо Николича Кроос остро ответил, чем «Реал» и «Бавария» отличаются от других клубов Назван лучший полузащитник мира: Беллингем занял второе место, де Брёйне - десятый Названы два самых титулованных игрока «Реала» в истории Игнашевич отказал московскому клубу
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий
Спортивные новости
Вице-президент ФТР рассказал, за счёт чего Мирра Андреева может выйти в финал «Ролан Гаррос» ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2023/24 Мирра Андреева вышла в 1/2 финала «Ролан Гаррос», обыграв Соболенко Алькарас пробился в полуфинал «Ролан Гаррос», уверенно обыграв Циципаса Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Июня
08:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выбрал нового защитника - известно имя
07:28 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Челси» рассказал, как сделать из Мудрика классного футболиста
03:45 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне поучаствовал в 76 голах в 100 матчах за сборную Бельгии
03:07 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Ньюкасл» поспорят за экс-игрока «Манчестер Юнайтед» слухи
02:43 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо рассказал об интересе «Арсенала» к звезде «Эвертона»
01:59 · Англия. Премьер-лига
Зиркзее решил, где хочет продолжить карьеру
01:02 · Англия. Премьер-лига
Клуб Ла Лиги может перехватить Эмерсона Рояла у «Милана»
00:02 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» выбирает между двумя полузащитниками из АПЛ слухи
05 Июня
23:53 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов предложить 60 млн евро за португальского игрока слухи
23:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» повесил ценник на Хулиана Альвареса
23:09 · Англия. Премьер-лига
Альварес может сменить «Манчестер Сити» на другой английский топ-клуб
22:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» установил ценник на Галлахера – игрок интересен двум клубам Премьер-лиги 1
22:45 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нацелился на дорогостоящего игрока «Манчестер Сити»
21:52 · Англия. Премьер-лига
Варан и Марсьяль покинули «Манчестер Юнайтед» официально
21:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Гринвуда 1 официально
Все новости
Рекомендуем