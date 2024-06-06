Экс-игрок «Челси» рассказал, как сделать из Мудрика классного футболиста

«Ему нужно подстричься и перестать делать тату. Этому парню нужно вправить мозги, если он это сделает, то станет классным футболистом. Темп, скорость, мощь, работа с мячом – это все у него уже есть», - высказался Оби Микель в эфире The Obi One Podcast.