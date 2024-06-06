Де Брёйне поучаствовал в 76 голах в 100 матчах за сборную Бельгии

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне отметил голом свой сотый матч за сборную Бельгии.

Юбилей 32-летнего игрока пришёлся на товарищеский поединок против сборной Черногории. Встреча завершилась победой бельгийцев (2:0), а де Брёйне стал автором первого забитого мяча, поразив ворота на 44-й минуте. Согласно данным Squawka, лидер «горожан» напрямую поучаствовал в 76 голах в 100 матчах за сборную Бельгии – у него 27 голевых ударов и 49 результативных передач.

Дебют Кевина де Брёйне в составе национальной команды состоялся в августе далёкого 2010 года, когда футболисту едва исполнилось 19 лет.