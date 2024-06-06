Полузащитник «Фулхэма» Андреас Перейра может перебраться в другой клуб Английской премьер-лиги.

Бразилец был ключевым игроком «дачников» в прошедшей кампании, что повысило спрос на выпускника академии «Манчестер Юнайтед» внутри чемпионата. По данным Globo Esporte, сразу три английских клуба – «Тоттенхэм», «Астон Вилла» и «Ньюкасл» – рассматривают возможность подписания 28-летнего игрока в предстоящее трансферное окно.

Договор Андреаса Перейры с «Фулхэмом» рассчитан до 2026 года и предусматривает возможность продления ещё на один сезон. В активе атакующего хавбека три забитых мяча и семь результативных передач в 37 матчах прошедшего розыгрыша АПЛ.

Портал Transfermarkt оценивает Перейру в 20 млн евро.