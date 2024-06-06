Инсайдер Романо рассказал об интересе «Арсенала» к звезде «Эвертона»

Лондонский «Арсенал» – один из потенциальных претендентов на полузащитника «Эвертона» Амаду Онана.

Интерес к бельгийцу приписывался «Баварии», «Барселоне» и «Манчестер Юнайтед» – и это только за последнее время. По словам инсайдера Фабрицио Романо, «Арсенал» также присматривается к 22-летнему хавбеку, но конкретные переговоры пока не ведутся: «Да, «Арсенал» проявлял интерес, чтобы узнать о ситуации с Онана, но речи о чём-то конкретном пока нет. Переговоры между клубами не ведутся. В списке «Арсенала» есть несколько полузащитников, и за Онана также следят многие другие представители АПЛ», – рассказал GiveMeSport знаменитый трансферный эксперт.