Зиркзее решил, где хочет продолжить карьеру

Форвард «Болоньи» Джошуа Зиркзее определился с предпочтительным местом продолжения карьеры.

Интерес к нидерландцу приписывается «Милану» и «Ювентусу», также выпускник академии «Баварии» был связан с возможным трансфером в лондонский «Арсенал». Согласно сведениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, сам Зиркзее предпочитает остаться в Серии А.

Фаворитом в гонке за 23-летним нападающим по-прежнему является «Милан». Представители «россонери» уже встречались с агентом лидера «Болоньи», но до какой-либо договорённости пока далеко.

Трансферная стоимость Джошуа Зиркзее, по оценке портала Transfermarkt, составляет 50 млн евро.