Клуб Ла Лиги может перехватить Эмерсона Рояла у «Милана»

Правый защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял стал трансферной целью ещё одного клуба.

Главным претендентом на бразильца считается «Милан», об интересе которого стало известно ещё в начале мая. Теперь на 25-летнего футболиста нацелился и «Вильярреал», докладывает инсайдер Джанлука ди Марцио. Испанский клуб хочет перехватить Эмерсона у «россонери», но сделать это будет непросто, поскольку сам защитник «шпор» предпочитает присоединиться к итальянскому гранду.

По некоторым данным, «Тоттенхэм» оценивает Эмерсона Рояла в 25 млн евро. Трудовой договор защитника с лондонским клубом рассчитан до 2026 года.