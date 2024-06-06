«Бавария» продолжает поиски усиления на позицию опорного полузащитника.

Одной из целей мюнхенцев считался хавбек «Реал Сосьедада» Мартин Субименди, однако теперь немецкий гранд готов отказаться от испанца – его считают скорее «восьмёркой», чем опорником. По заявлениям журналистов Тоби Альтсхеффля и Кристиана Фалька, «Бавария» склоняется к подписанию Амаду Онана из «Эвертона», также сохраняется интерес и к Жоау Пальинье из «Фулхэма».

22-летний Онана оценивается экспертами Transfermarkt в 50 млн евро, а 28-летний Пальинья – в 55 млн.

Напомним, прошлым летом «Бавария» едва не подписала португальца – сделка сорвалась в последний момент.