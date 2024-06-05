«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по центральному защитнику лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу.

Недавно в СМИ появилась информация об интересе к 22-летнему португальцу со стороны «красных дьяволов» и «Ливерпуля». По сообщениям A Bola, манкунианцы уже готовят трансферное предложение по Инасиу на сумму в 60 млн евро. При этом, что важно, английский гранд планирует выплачивать её в рассрочку. Ожидается, что официальные переговоры стартуют в ближайшие дни.

Контракт Гонсалу Инасиу со «Спортингом» рассчитан до 2027 года. В общей сложности на счету футболиста 171 сыгранный матч за лиссабонский коллектив во всех турнирах.