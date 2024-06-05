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«Манчестер Сити» повесил ценник на Хулиана Альвареса

05 Июня 2024 • 23:34 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 19:00

В «Манчестер Сити» не горят желанием продавать нападающего Хулиана Альвареса.

Согласно недавним сообщениям, в приобретении 24-летнего игрока заинтересован «ПСЖ», также в гонку может включиться неназванный английский топ-клуб. Официальные предложения по Альваресу пока не поступали, и форвард не просил «Манчестер Сити» выставить его на продажу. По сведениям журналистки Вероники Брунати, «горожане» будут готовы обсудить трансфер лишь в том случае, если претенденты предложат за него не менее 80 млн евро.

Весной прошлого года Хулиан Альварес заключил с «Манчестер Сити» новый договор, рассчитанный до 2028 года. В прошедшей кампании аргентинец отметился 19 голами и 13 ассистами в 54 играх.

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