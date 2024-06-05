Альварес может сменить «Манчестер Сити» на другой английский топ-клуб

Интерес к форварду «Манчестер Сити» Хулиану Альваресу продолжает расти.

Недавно стало известно, что в приобретении аргентинца заинтересован «ПСЖ», также чемпиона мира связывали с возможным переходом в мадридский «Атлетико». Как сообщает журналист Гастон Эдуль, в ближайшие дни предложение по Альваресу может сделать один из ведущих клубов Английской премьер-лиги. Конкретное название пока не приводится.

Хулиан Альварес провёл 54 матча за «Манчестер Сити» в завершившемся сезоне, однако в большинстве случаев был задействован в зоне под нападающим или на фланге, а не на профильной позиции центрфорварда.