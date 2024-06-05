«Челси» установил ценник на Галлахера – игрок интересен двум клубам Премьер-лиги

В «Челси» определились с ценником полузащитника Конора Галлахера.

Лондонский клуб так и не приблизился к договорённости с 24-летним игроком по новому контракту. Так как действующий договор истекает через год, «синие» готовы рассмотреть возможность продажи своего воспитанника текущим летом. Согласно отчёту инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» намерен выручить от продажи Галлахера более 50 млн фунтов стерлингов (почти 59 млн евро).

В числе претендентов на хавбека остаётся «Тоттенхэм», чей рулевой Анге Постекоглу очень высоко оценивает способности англичанина. Также в услугах футболиста заинтересована «Астон Вилла».