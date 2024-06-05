«ПСЖ» нацелился на дорогостоящего игрока «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес заинтересовал «Пари Сен-Жермен».

Французский гранд всерьёз нацелился на аргентинца и уже запросил информацию об условиях потенциальной сделки, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. 24-летний игрок нечасто выходит на своей профильной позиции в центре нападения в составе «горожан», что может побудить его задуматься о смене клубной прописки.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Хулиана Альвареса составляет 90 млн евро. В минувшей кампании чемпион мира отметился 19 голами и 13 ассистами в 54 поединках за команду Хосепа Гвардиолы.