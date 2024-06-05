Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила об уходе двух футболистов.

Сообщается, что на правах свободного агента клуб покидают центральный защитник Рафаэль Варан и форвард Антони Марсьяль.

Напомним, Варан присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. За это время он принял участие в 95 матчах во всех турнирах, забил два мяча и стал автором одной результативной передачи.

Марсьяль выступал за «красных дьяволов» с 2015 года. На счету нападающего 317 игр, 90 забитых мячей и 47 оформленных ассистов.

По итогам сезона-2023/24 подопечные Эрика тен Хага финишировали на восьмой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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