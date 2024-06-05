Английский вингер Мэйсон Гринвуд вернулся в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт «красных дьяволов».

Напомним, минувший сезон 22-летний футболист провел на правах аренды в «Хетафе».

В составе испанского коллектива Гринвуд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил десять мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

Трудовой договор Гринвуда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

По данным СМИ, в услугах Гринвуда заинтересованы «Ювентус», дортмундская «Боруссия», «Атлетико», «Наполи», «Барселона» и многие другие топ-клубы.