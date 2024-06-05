Символическая сборная чемпионата Англии прошедшего сезона

Завершение футбольного сезона – это время подведения итогов. И пока вся Европа замерла в предвкушении грядущего футбольного континентального пиршества, проанализируем символические сборные ведущих лиг. Некоторым из этих игроков уже скоро предстоит выявить сильнейшего на чемпионате Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует символическую сборную АПЛ.

Оборонительные ряды

Место голкипера в символической сборной чемпионата Англии занял Альфонс Ареола из «Вест Хэма». «Молотобойцы» финишировали на девятой позиции, и это во многом заслуга их 31-летнего французского голкипера, который в 31 матче пропустил 53 мяча. В обороне два представителя «Ливерпуля» – Трент Александер-Арнольд и Виргил Ван Дейк, отметившиеся пятью голами на двоих и «цементированием» обороны «красных». Компанию им составил имеющий минимальную из всех полевых игроков трансферную стоимость Джеймс Тарковски (13 млн евро) из «Эвертона», который занял итоговое 15-е место. 31-летний защитник отыграл 100% игрового времени во всех 38 матчах сезона. Не обошлось и без представителя «Манчестер Сити». Йошко Гвардиол уже в своём первом сезоне в составе «горожан» стал значимой фигурой клуба и лиги.

«Манчестер Сити» лидирует

Всего из «Манчестер Сити» в символическую сборную АПЛ вошли четверо игроков. Кроме уже отмеченного Гвардиола, это полузащитники Родри и Фил Фоден, а также форвард Эрлинг Холанн. Норвежец хоть и забил меньше, чем в прошлом сезоне (27 голов против 36), но всё равно стал лучшим бомбардиром АПЛ. Вторым в споре бомбардиров финишировал Коул Палмер (22 гола), который также в списке 11 лучших игроков АПЛ. Его переход из «Манчестер Сити» в «Челси» 1 сентября 2023 года однозначно положительно сказался на игроке, который сумел «затащить» «Челси» в шестёрку сильнейших в чемпионате Англии.

Единственный представитель серебряного призёра АПЛ прошедшего сезона Букайо Сака из лондонского «Арсенала» заработал 25 очков голевых действий (16 голов и 9 передач) по итогам сезона. Пару в линии атаки в символической сборной чемпионата Англии Холанну составил Сон Хын Мин. 31-летний кореец провёл на поле 86% игрового времени и отметился 17 голами и 10 голевыми передачами.

Общая стоимость символической сборной АПЛ сезона-2023/2024 составила 913 млн евро.

Символическая сборная АПЛ сезона-2023/2024

Игрок Позиция Клуб Трансферная стоим. млн евро Альфонс Ареола Вратарь «Вест Хэм» 10 Трент Александер-Арнольд Защитник «Ливерпуль» 70 Виргил Ван Дейк Защитник «Ливерпуль» 30 Джеймс Тарковски Защитник «Эвертон» 13 Йошко Гвардиол Защитник «Манчестер Сити» 75 Букайо Сака Полузащитник «Арсенал» 140 Родри Полузащитник «Манчестер Сити» 120 Коул Палмер Полузащитник «Челси» 80 Фил Фоден Полузащитник «Манчестер Сити» 150 Эрлинг Холанн Нападающий «Манчестер Сити» 180 Сон Хын Мин Нападающий «Тоттенхэм» 45

Константин Лицин