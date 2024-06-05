Символическая сборная чемпионата Англии прошедшего сезона

Завершение футбольного сезона – это время подведения итогов. И пока вся Европа замерла в предвкушении грядущего футбольного континентального пиршества, проанализируем символические сборные ведущих лиг. Некоторым из этих игроков уже скоро предстоит выявить сильнейшего на чемпионате Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует символическую сборную АПЛ.
Оборонительные ряды
Место голкипера в символической сборной чемпионата Англии занял Альфонс Ареола из «Вест Хэма». «Молотобойцы» финишировали на девятой позиции, и это во многом заслуга их 31-летнего французского голкипера, который в 31 матче пропустил 53 мяча. В обороне два представителя «Ливерпуля» – Трент Александер-Арнольд и Виргил Ван Дейк, отметившиеся пятью голами на двоих и «цементированием» обороны «красных». Компанию им составил имеющий минимальную из всех полевых игроков трансферную стоимость Джеймс Тарковски (13 млн евро) из «Эвертона», который занял итоговое 15-е место. 31-летний защитник отыграл 100% игрового времени во всех 38 матчах сезона. Не обошлось и без представителя «Манчестер Сити». Йошко Гвардиол уже в своём первом сезоне в составе «горожан» стал значимой фигурой клуба и лиги.
«Манчестер Сити» лидирует
Всего из «Манчестер Сити» в символическую сборную АПЛ вошли четверо игроков. Кроме уже отмеченного Гвардиола, это полузащитники Родри и Фил Фоден, а также форвард Эрлинг Холанн. Норвежец хоть и забил меньше, чем в прошлом сезоне (27 голов против 36), но всё равно стал лучшим бомбардиром АПЛ. Вторым в споре бомбардиров финишировал Коул Палмер (22 гола), который также в списке 11 лучших игроков АПЛ. Его переход из «Манчестер Сити» в «Челси» 1 сентября 2023 года однозначно положительно сказался на игроке, который сумел «затащить» «Челси» в шестёрку сильнейших в чемпионате Англии.
Единственный представитель серебряного призёра АПЛ прошедшего сезона Букайо Сака из лондонского «Арсенала» заработал 25 очков голевых действий (16 голов и 9 передач) по итогам сезона. Пару в линии атаки в символической сборной чемпионата Англии Холанну составил Сон Хын Мин. 31-летний кореец провёл на поле 86% игрового времени и отметился 17 голами и 10 голевыми передачами.
Общая стоимость символической сборной АПЛ сезона-2023/2024 составила 913 млн евро.
Символическая сборная АПЛ сезона-2023/2024
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|Альфонс Ареола
|Вратарь
|«Вест Хэм»
|10
|Трент Александер-Арнольд
|Защитник
|«Ливерпуль»
|70
|Виргил Ван Дейк
|Защитник
|«Ливерпуль»
|30
|Джеймс Тарковски
|Защитник
|«Эвертон»
|13
|Йошко Гвардиол
|Защитник
|«Манчестер Сити»
|75
|Букайо Сака
|Полузащитник
|«Арсенал»
|140
|Родри
|Полузащитник
|«Манчестер Сити»
|120
|Коул Палмер
|Полузащитник
|«Челси»
|80
|Фил Фоден
|Полузащитник
|«Манчестер Сити»
|150
|Эрлинг Холанн
|Нападающий
|«Манчестер Сити»
|180
|Сон Хын Мин
|Нападающий
|«Тоттенхэм»
|45
Константин Лицин
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