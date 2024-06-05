Больше половины клубов поддержали АПЛ в споре с «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» недоволен существующими правилами оформления сделок с ассоциированной стороной. Более того, «горожане» подали иск против Английской премьер-лиги – клуб считает, что спонсоры должны сами решать, сколько денег платить за ту или иную сделку. Правила же АПЛ предписывают независимую оценку, чтобы клубы не завышали стоимость сделок и не увеличивали доход искусственным образом.

Как сообщает The Times, больше половины клубов Английской премьер-лиги в этом споре поддержали АПЛ. Будет интересно посмотреть, чем завершится разбирательство.

Отметим, что «Манчестер Сити» выиграл четыре последних чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» подал в суд против АПЛ – раскрыты подробности