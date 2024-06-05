Лукаку рассказал, где будет играть в будущем

В последнее время слухи связывают нападающего Ромелу Лукаку с «Миланом» и «Наполи». При этом футболист сообщил, что в скором времени вернётся в Бельгию.

«Я скучаю по своей матери, по своим детям. Я покинул свою страну в 18 лет. Это возвращение обязательно произойдёт, причём гораздо раньше, чем вы думаете. Но сейчас имеет значение только сборная. Я прошу средства массовой информации: хватит подливать масла в огонь», - слова Лукаку приводит портал Goal, ссылаясь на интервью, которое взял Астер Нзейимана.

В сезоне 2023/2024 Ромелу Лукаку играл за «Рому» в аренде. Права на 31-летнего бельгийца принадлежат «Челси».