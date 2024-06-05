Жозе Моуринью на днях занял должность главного тренера «Фенербахче». Теперь стамбульский клуб строит планы по усилению состава команды. Как сообщает журналист Руди Галетти, «канарейкам» интересен нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.

В своё время Сон уже выступал под руководством Моуринью, ведь португальский тренер относительно недавно возглавлял «Тоттенхэм».

Отмечается, что Сон Хын Мин также интересен одному из клубов Саудовской Аравии.

В июле Сон отметит свой 32-й день рождения. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают корейца в 45 миллионов евро.