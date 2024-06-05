Появилась информация о будущем вратаря Кепы – срок его аренды «Реалом» истёк

Из-за травмы Тибо Куртуа «Реалу» в августе прошлого года пришлось в срочном порядке искать вратаря. В итоге мадридцы арендовали у «Челси» Кепу Аррисабалагу. По завершению сезона 2023/2024 срок аренды истёк.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на The Sun, Кепа готовится к переговорам о своём будущем с новым главным тренером «Челси» Энцо Мареской. В то же время отмечается, что «Реал» готов сохранить Кепу, если это будет либо ещё одна аренда на сезон, либо трансфер свободным агентом.

Стоит сказать, что Кепа в конце сезона был третьим вратарём «Реала» после Тибо Куртуа и Андрея Лунина. Контракт 29-летнего голкипера с «Челси» рассчитан до середины 2025 года.