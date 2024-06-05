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Форварда «Манчестер Юнайтед» Марсьяля ждут в Турции слухи

05 Июня 2024 • 17:28 Комментировать

Центральный нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает журналист ESPN Роб Доусон, в услугах 28-летнего француза заинтересован «Галатасарай». При этом источник отмечает, что для перехода в турецкий клуб Марсьялю придется значительно уменьшить свои аппетиты по заработной плате.

Ранее сообщалось, что за игроком следит другой клуб из Турции — «Бешикташ».

В минувшем сезоне Марсьяль принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил два гола и записал в свой актив один голевой пас.

Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце июня этого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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