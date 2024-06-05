Кунья отреагировал на слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Вулверхэмптона» Матеус Кунья отреагировал на слухи, которые связывают его с «Манчестер Юнайтед».

«Мы видим этот ажиотаж, но я очень счастлив в «Вулверхэмптоне». Сейчас я сосредоточен на отдыхе и на максимальном провождении времени в кругу семьи. Я рад играть за «Вулверхэмптон». Самое главное – провести как можно более лучший сезон и помочь клубу», - цитирует Кунью портал Goal.

В сезоне 2023/2024 Матеус Кунья провёл 36 официальных матчей, в которых забил 14 голов и отдал 8 голевых передач на партнёров. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 45 миллионов евро.