Стало известно, когда начнутся слушания по обвинениям «Манчестер Сити»

В феврале 2023 года Премьер-лига обвинила «Манчестер Сити» в 115 нарушениях финансовых правил. Учитывая объём дела, «горожане» могут столкнуться с серьёзным наказанием – даже с исключением из топ-дивизиона.

Как стало известно Daily Mail, слушания по делу «Манчестер Сити» начнутся в ноябре. Ожидается, что они продлятся около шести недель. Слушания будут проходить в закрытом режиме.

Ранее в Премьер-лиге отказывались давать какие-либо комментарии по срокам разбирательства в отношении «Манчестер Сити».

Напомним, что «Манчестер Сити» становился чемпионом Англии в каждом из четырёх последних сезонов.

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