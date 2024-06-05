Топ-клуб АПЛ может вернуться в Суперлигу

Проект Суперлиги Европы до сих пор открыто поддерживают испанские «Барселона» и «Реал». Впрочем, в Суперлигу может вернуться «Манчестер Сити». Как сообщает на своих страницах Daily Mail, такое решение может быть принято в случае проигрыша «горожанами» судебного иска против Премьер-лиги. Клуб, как известно, недоволен существующими правилами спонсорских сделок.

«Манчестер Сити» был одним из 12 клубов, которые весной 2021 года ошарашили футбольную Европы созданием Суперлиги. Впрочем, «горожане» быстро отказались от участия в проекта на фоне массовых протестов болельщиков.

«Манчестер Сити» подал в суд против АПЛ – раскрыты подробности