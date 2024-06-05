Центральный защитник «Лилля» Лени Йоро может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в услугах 18-летнего француза заинтересован «Манчестер Юнайтед». Утверждается, что «красные дьяволы» уже сделали предложение «Лиллю» по трансферу Йоро в размере 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что за игроком следит «Реал», «Ливерпуль» и «ПСЖ».

В минувшем сезоне Йоро принял участие в 44 матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами.

Контракт защитника с «Лиллем» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.