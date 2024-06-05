Звезда «Манчестер Сити» Холанн ответил на вопрос о будущем

Звёздный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн ответил на вопрос о своём будущем.

«Я провёл два фантастических года в «Манчестер Сити», и впереди ещё три года. Это действительно всё, что я могу сказать. Идут ли переговоры о продлении контракта? Всё, что я могу сказать, я только что сказал», - сообщил Холанн TV2.

За «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн выступает с лета 2022 года после трансфера из дортмундской «Боруссии». За это время норвежский футболист провёл 98 официальных матчей, в которых забил 90 голов и отдал 15 голевых передач на партнёров.

Как игрок «Манчестер Сити» Холанн выиграл ряд трофеев, в частности два титул Премьер-лиги и трофей Лиги чемпионов.