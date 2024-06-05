Босс «Манчестер Сити» высказался о будущем Гвардиолы

Халдун аль-Мубарак, который является председателем «Манчестер Сити», высказался о будущем главного тренера команды Хосепа Гвардиолы. Как известно, действующий контракт испанского специалиста с «горожанами» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

«Решение о будущем Гвардиолы – это всегда решение, которое мы будем принимать вместе. Я не сомневаюсь, что мы найдём правильное решение, которое подойдёт и Пепу, и нам», - сказал аль-Мубарак, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. С тех пор команда завоевала 17 трофеев.

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