Председатель «Манчестер Сити» высказался насчёт обвинений в адрес клуба

Халдун аль-Мубарак, который является председателем «Манчестер Сити», высказался насчёт обвинений в адрес клуба. Как известно, примерно полтора года назад «горожане» получили от Премьер-лиги 115 обвинений в нарушениях финансовых правил.

«Это расстраивает. Есть процесс, который мы должны пройти. Я всегда повторял: давайте чудить по фактам, а не по претензиям и встречным искам», - сказал аль-Мубарак, чьи слова приводит в социальных сетях известный журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что «Манчестер Сити» становился чемпионом Англии в каждом из четырёх предыдущих сезонов.

«Манчестер Сити» подал в суд против АПЛ – раскрыты подробности