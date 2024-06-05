Владелец «Манчестер Сити»: «Трудно описать словами то, что Гвардиола дал клубу»

Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Халдун аль-Мубарак оценил работу главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

— Трудно описать словами то, что Гвардиола дал «Манчестер Сити». Я думаю, что он установил почти все возможные рекорды, и эти рекорды будет очень трудно побить кому-то в будущем, — цитирует Мубарака City HQ.

Напомним, испанский специалист Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. По итогам минувшего сезона «горожане» в четвертый раз подряд стали чемпионами страны. Стоит сказать, что ранее в Англии это никому не удавалось.

Трудовой договор 53-летнего тренера с «Манчестер Сити» истекает следующим летом.



