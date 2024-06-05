Форвард «Манчестер Сити» Альварес обратился к Гвардиоле с просьбой

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес провёл разговор тет-а-тет с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Гастона Эдула, Альварес попросил Гвардиолу позволить ему сыграть на Олимпийских играх за команду Аргентины.

В ходе беседы 24-летний Альварес сказал Гвардиоле, что в «Манчестер Сити» он не получает столько игровых минут, сколько хочет.

Олимпийский футбольный турнир пройдёт в июле-августе. Этот турнир не входит в список ФИФА, поэтому клубы не обязаны отпускать футболистов в сборные. Это возможно только по договорённости.

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