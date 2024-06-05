Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» попрощался со своими одноклубниками. Об этом сообщает Football Transfers.

По информации источника, это произошло после финального матча Кубка Англии с «Манчестер Сити». Ожидается, что этим летом 32-летний Каземиро покинет «Олд Траффорд» и присоединится к одному из клубов Саудовской Аравии.

Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. За это время он принял участие в 83 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

Трудовой договор хавбека с «красными дьяволами» рассчитан до 2026 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Каземиро составляет 20 миллионов евро.