Лондонский «Тоттенхэм» отрапортовал об уходе сразу нескольких футболистов. Как сообщается на официальном сайте «шпор», ряды команды покинули Иван Перишич, Эрик Дайер, Райан Сессеньон и Джафет Танганга.

«Благодарим Ивана, Эрика, Райана и Джафета за их игру. Желаем им всего самого лучшего в дальнейшей карьере», - говорится в заявлении лондонского клуба.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» финишировал на пятом месте в турнирной таблице. В 38 поединках подопечные Анге Постекоглу набрали 66 баллов. Лондонцы отстали от занявшей четвертую строчку «Астон Виллы» на два очка.