Назван лучший полузащитник мира: Беллингем занял второе место, де Брёйне - десятый

Аналитики телеканала ESPN представили рейтинг лучших полузащитников в мировом футболе. Первое место в этом списке занял испанский хавбек Родри Эрнандес, выступающий за «Манчестер Сити». Вторым стал представитель сборной Англии и мадридского «Реала» Джуд Беллингем, а третьим – норвежец Мартин Эдегор из лондонского «Арсенала».

В десятку лучших также попали: Тони Кроос («Реал»), Деклан Райс («Арсенал»), Флориан Вирц («Байер»), Орельен Тчуамени («Реал»), Педри («Барселона»), Бруну Фернандеш («МЮ») и Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»).

В прошлом сезоне АПЛ Родри провел 34 поединка, забил восемь голов и сделал девять результативных передач.