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«Барселона» не подпишет Фернандеша - названа причина

05 Июня 2024 • 11:54 Комментировать

Звездный полузащитник Бруну Фернандеш, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», не перейдет в каталонскую «Барселону». Об этом сообщается в аккаунте deadlinedaylive.

Сделка не состоится из-за отсутствия у «сине-гранатовых» финансов на оформление сделки. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего португальца составляет 70 миллионов евро. Трудовой договор полузащитника с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2026 года.

В сезоне-2023/2024 АПЛ Фернандеш провел 35 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
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