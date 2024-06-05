«Барселона» не подпишет Фернандеша - названа причина

Звездный полузащитник Бруну Фернандеш, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», не перейдет в каталонскую «Барселону». Об этом сообщается в аккаунте deadlinedaylive.

Сделка не состоится из-за отсутствия у «сине-гранатовых» финансов на оформление сделки. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего португальца составляет 70 миллионов евро. Трудовой договор полузащитника с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2026 года.

В сезоне-2023/2024 АПЛ Фернандеш провел 35 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.