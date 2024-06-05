«Арсенал» и «Милан» связались с украинским полузащитником

Полузащитник «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков пользуется спросом на трансферном рынке. По информации AS, у футболиста есть варианты продолжения карьеры в Англии и Италии.

В подписании украинского хавбека заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Милан». Оба клуба связались с представителями Цыганкова, чтобы обсудить возможную сделку.

26-летний полузащитник выступает за «Жирону» с января 2023 года. Трудовое соглашение между сторонами истекает летом 2027-го. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги Виктор забил восемь голов и сделал семь ассистов в 30 играх.