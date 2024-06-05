«Тоттенхэм» и «Вест Хэм» нацелились на форварда из Испании

Форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири может покинуть чемпионат Испании и продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Интерес к футболисту проявляют два клуба, об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, заполучить Эн-Несири хотят лондонские «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». «Севилья», в свою очередь, готова расстаться с нападающим, если за него предложат порядка 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Испании 27-летний марокканец провел 33 встречи, в которых записал на свой счет 16 забитых мячей (один – с пенальти) и две голевые передачи.