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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» определилась с планами на полузащитника из АПЛ

05 Июня 2024 • 09:59 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» определилась со своими планами на полузащитника из Английской премьер-лиги. Речь идёт об Адаме Уортоне, который является игроком «Кристал Пэлас».

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, трансфер Уортона сейчас не особо обсуждается в «Баварии». Ситуация усложняется тем, что у Адама есть контракт с «Кристал Пэлас» до 2029 года.

20-летний полузащитник недавно дебютировал за сборную Англии и может поехать с командой Гарета Саутгейта на чемпионат Европы, который стартует 14 июня в Германии. В минувшем розыгрыше Премьер-лиги Уортон отметился 3 ассистами в 16 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кристал Пэлас трансферы футбола - лето 2024 Адам Уортон ещё теги
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