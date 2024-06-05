«Бавария» определилась с планами на полузащитника из АПЛ

Мюнхенская «Бавария» определилась со своими планами на полузащитника из Английской премьер-лиги. Речь идёт об Адаме Уортоне, который является игроком «Кристал Пэлас».

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, трансфер Уортона сейчас не особо обсуждается в «Баварии». Ситуация усложняется тем, что у Адама есть контракт с «Кристал Пэлас» до 2029 года.

20-летний полузащитник недавно дебютировал за сборную Англии и может поехать с командой Гарета Саутгейта на чемпионат Европы, который стартует 14 июня в Германии. В минувшем розыгрыше Премьер-лиги Уортон отметился 3 ассистами в 16 матчах.