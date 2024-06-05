«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» приняли решение по ВАР

В Английской премьер-лиге не будет отмена система ВАР. Как стало известно журналистам The Telegraph, большинство клубов элитного дивизиона не поддержат предложение «Вулверхэмптона» об отказе от использования системы видеоповторов на матчах.

«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и ряд других клубов считают, что от ВАР нельзя отказываться. При этом они считают, что систему нужно усовершенствовать. Собрание клубов Премьер-лиги пройдет на этой неделе.

Напомним, что чемпионом Англии в минувшем сезоне стал «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли трофей в четвертый раз подряд. Вторым стал лондонский «Арсенал», а топ-3 замкнул «Ливерпуль».