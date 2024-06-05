«Милан» нацелился на форварда «Челси»

Центрфорвард лондонского «Челси» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в топ-клубе Серии А. Об этом посредством социальных сетей информирует инсайдер Джанлука ди Марцио.

По сведениям журналиста, в услугах бельгийского нападающего заинтересован «Милан». «Россонери» хотят оформить аренду бельгийца на следующий сезон. Кроме миланского клуба, в подписании Ромелу заинтересован еще один итальянский коллектив – «Наполи».

В минувшем сезоне Лукаку выступал на правах аренды за столичную «Рому». 31-летний форвард принял участие в 47 поединках, записав на свой счет 21 забитый мяч и четыре результативные передачи.