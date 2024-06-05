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Назван лучший защитник Европы по итогам сезона - это не ван Дейк и Араухо

05 Июня 2024 • 07:48 Комментировать

Журналисты телеканала ESPN представили рейтинг лучших защитников по итогам сезона-2023/2024. Первое место в нем занял представитель мадридского «Реала» Антонио Рюдигер.

На второй строчке расположился защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба, а топ-3 замкнул нидерландец Виргил ван Дейк из «Ливерпуля».

В десятку лучших также попали: Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ»), Джонс Стоунс («Манчестер Сити»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Рональд Араухо («Барселона»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль») и Федерико Димарко («Интер»).

В минувшем сезоне Рюдигер вместе с «королевским» клуб стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Антонио Рюдигер Виргил Ван Дейк Рональд Араухо Вильям Салиба ещё теги
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