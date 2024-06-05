Санчо готов вернуться в «Манчестер Юнайтед» - названо важное условие

Атакующий полузащитник Джедон Санчо готов вернуться в «Манчестер Юнайтед», если пост главного тренера команды покинет нидерландец Эрик тен Хаг. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

У вингера есть конфликт с наставником, из-за чего он ушел в аренду. Второю половину минувшего сезона Джедон провел в дортмундской «Боруссии». Вместе с немецким клубом он дошел до финала Лиги чемпионов, где немцы проиграли мадридскому «Реалу» (0:2).

В минувшем сезоне чемпионата Германии Санчо провел 14 поединков за команду из Дортмунда. Полузащитник записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.