Бирмингемская «Астон Вилла», которую ранее связывали с Конором Галлахером, полузащитником и капитаном «Челси», провела с «синими» предварительные переговоры по трансферу игрока. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Давида Орнштейна. Также представители «вилланов» связывались непосредственно с представителями Галлахера.

Напомним, что Галлахер в минувшем сезоне смог провести за «Челси» 37 поединков, в его активе 12 голевых действий – пять голов и семь ассистов. Текущий контракт связывает игрока с «Челси» до лета следующего года.

«Астон Вилла» попала в Лигу чемпионов, финишировав на четвёртом месте в АПЛ, в отличие от «Челси».

«Тоттенхэм» сохраняет интерес к Галлахеру