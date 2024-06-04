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«Астон Вилла» провела переговоры с «Челси» по Галлахеру слухи

04 Июня 2024 • 22:06 Комментировать

Бирмингемская «Астон Вилла», которую ранее связывали с Конором Галлахером, полузащитником и капитаном «Челси», провела с «синими» предварительные переговоры по трансферу игрока. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Давида Орнштейна. Также представители «вилланов» связывались непосредственно с представителями Галлахера.

Напомним, что Галлахер в минувшем сезоне смог провести за «Челси» 37 поединков, в его активе 12 голевых действий – пять голов и семь ассистов. Текущий контракт связывает игрока с «Челси» до лета следующего года.

«Астон Вилла» попала в Лигу чемпионов, финишировав на четвёртом месте в АПЛ, в отличие от «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
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