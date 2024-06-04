Адарабиойо проходит медосмотр в «Челси»

Защитник «Фулхэма» Тосин Адарабиойо в этот вторник проходит медосмотр в своём будущем клубе – лондонском «Челси». Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо в своей соцсети.

«Как и планировалось, все пройдет и будет подписано на этой неделе. Он присоединится к «Челси» в качестве свободного агента», - отмечает Фабрицио.

Напомним, что Адарабиойо не придётся кардинально менять место жительства – «Фулхэм» и «Челси» соседствуют в Западном Лондоне, их арены разделяют считаные километры.

В минувшем сезоне уроженец Манчестера сыграл за «дачников» в 25 матчах во всех турнирах, забив в них два гола.

Transfermarkt оценивает Тосина в 20 млн евро.